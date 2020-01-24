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11:59   24 Января 2020
Россия

Суд продлил домашний арест экс-мэру Кирова Быкову

Суд продлил домашний арест экс-мэру Кирова Быкову

Первомайский районный суд Кирова продлил бывшему мэру Кирова Владимиру Быкову домашний арест по делу о взятке. Об этом сообщила его адвокат Елена Коротких.

Напомним, экс-глава Кирова бвл задержан 29 ноября 2019 года. Против Быкова возбуждено дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2016 годах экс-мэр получил через посредника взятку в размере семи миллионов 800 тысяч рублей от кировского предпринимателя.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#киров

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