Суд продлил домашний арест экс-мэру Кирова Быкову

Первомайский районный суд Кирова продлил бывшему мэру Кирова Владимиру Быкову домашний арест по делу о взятке. Об этом сообщила его адвокат Елена Коротких.

Напомним, экс-глава Кирова бвл задержан 29 ноября 2019 года. Против Быкова возбуждено дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2016 годах экс-мэр получил через посредника взятку в размере семи миллионов 800 тысяч рублей от кировского предпринимателя.