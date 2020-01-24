Ирак объявит США оккупантами, если они не покинут страну

Член парламента Ирака и религиозный лидер Муктада ас-Садр заявил, что если США не покинут страну, они будут рассматриваться как оккупанты. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия».

«Соединенные Штаты будут рассматриваться как оккупант и враждебная страна, если они отказываются покинуть Ирак», — заявил ас-Садр.

В данный момент в Багдаде проходят акции протеста против присутствия американского контингента в Ираке. Люди в центре города выкрикивают политические лозунги и держат транспаранты с призывами США покинуть страну.