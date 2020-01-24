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 Госдума рассмотрит внесение в УК статьи об ответственности за подкуп третейских судей

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Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

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11:43   24 Января 2020
Весь мир

Ирак объявит США оккупантами, если они не покинут страну

Ирак объявит США оккупантами, если они не покинут страну

Член парламента Ирака и религиозный лидер Муктада ас-Садр заявил, что если США не покинут страну, они будут рассматриваться как оккупанты. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Арабия».

«Соединенные Штаты будут рассматриваться как оккупант и враждебная страна, если они отказываются покинуть Ирак», — заявил ас-Садр.

В данный момент в Багдаде проходят акции протеста против присутствия американского контингента в Ираке. Люди в центре города выкрикивают политические лозунги и держат транспаранты с призывами США покинуть страну.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #ирак #парламент #оккупанты

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