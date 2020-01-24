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Орешкин заявил, что мировые компании положительно оценили изменения в правительстве РФ

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 Госдума рассмотрит внесение в УК статьи об ответственности за подкуп третейских судей

Госдума рассмотрит внесение в УК статьи об ответственности за подкуп третейских судей
Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

 Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

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ВОЗ призывает все страны быть готовыми к мерам по сдерживанию нового короновируса

ВОЗ призывает все страны быть готовыми к мерам по сдерживанию нового короновируса
11:45   24 Января 2020
Россия

Прямые рейсы Москва — Ухань приостановлены из-за распространения коронавируса

Прямые рейсы Москва — Ухань приостановлены из-за распространения коронавируса

Прямые рейсы из российской столицы в китайский город Ухань приостановлены. Это связано с тем, что в Китае сейчас активно распространяется коронавирус, вызывающий пневмонию. Жертвами заболевания стали 25 человек, 830 заражены. 

Сообщается, что авиасообщение между Уханем и Москвой временно отменено. Когда именно самолеты начнут летать, неизвестно. 

Ранее сообщалось, что в Ухани экстренно строят больницу на тысячу человек, где разместят всех заболевших. Ожидается, что здание возведут за шесть-семь дней. Отдельная больница позволит всем пациентам находиться вместе в отдалении от других людей, а врачи смогут наблюдать за ними и сконцентрируют свое внимание в одном месте. 

Власти Финляндии сообщили, что в стране госпитализированы двое путешественников из Китая, у которых есть подозрение на новый коронавирус. При этом граждане КНР перед посещением Финляндии некоторое время провели в Норвегии.

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #вирус #происшествия #чп #китай #весь мир

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