Прямые рейсы из российской столицы в китайский город Ухань приостановлены. Это связано с тем, что в Китае сейчас активно распространяется коронавирус, вызывающий пневмонию. Жертвами заболевания стали 25 человек, 830 заражены.

Сообщается, что авиасообщение между Уханем и Москвой временно отменено. Когда именно самолеты начнут летать, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Ухани экстренно строят больницу на тысячу человек, где разместят всех заболевших. Ожидается, что здание возведут за шесть-семь дней. Отдельная больница позволит всем пациентам находиться вместе в отдалении от других людей, а врачи смогут наблюдать за ними и сконцентрируют свое внимание в одном месте.

Власти Финляндии сообщили, что в стране госпитализированы двое путешественников из Китая, у которых есть подозрение на новый коронавирус. При этом граждане КНР перед посещением Финляндии некоторое время провели в Норвегии.