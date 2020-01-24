Росгвардия пополнила бюджет за счет сдачи изъятого оружия на металлолом

Бюджет Россия пополнился более чем на три миллиона рублей благодаря Росгвардии — ведомство сдало изъятое в прошлом году оружие на металлолом. В 2019 году всего было уничтожено более 150 тысяч единиц огнестрельного оружия, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«В 2019 году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других мероприятий, изъято 181,1 тыс. единиц гражданского оружия. Уничтожено 152 тыс. 212 единиц оружия и 2 млн 787 тыс. 838 патронов. В результате уничтожения на предприятия промышленности сдано более 197 тонн лома металла», — отметил Грибакин.

В России ведется контроль за владельцами оружия силами подразделения лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии. В настоящий момент оно контролирует четыре миллиона человек, имеющих разрешение на ношение и хранение оружия. Около 20 тысяч единиц используют сотрудники охранных организаций, около тысячи носят при себе частные детективы, а 670 тысяч единиц оружия имеют частные охранники.