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11:23   24 Января 2020
Россия

Росгвардия пополнила бюджет за счет сдачи изъятого оружия на металлолом

Росгвардия пополнила бюджет за счет сдачи изъятого оружия на металлолом

Бюджет Россия пополнился более чем на три миллиона рублей благодаря Росгвардии — ведомство сдало изъятое в прошлом году оружие на металлолом. В 2019 году всего было уничтожено более 150 тысяч единиц огнестрельного оружия, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

«В 2019 году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других мероприятий, изъято 181,1 тыс. единиц гражданского оружия. Уничтожено 152 тыс. 212 единиц оружия и 2 млн 787 тыс. 838 патронов. В результате уничтожения на предприятия промышленности сдано более 197 тонн лома металла», — отметил Грибакин.

В России ведется контроль за владельцами оружия силами подразделения лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии. В настоящий момент оно контролирует четыре миллиона человек, имеющих разрешение на ношение и хранение оружия. Около 20 тысяч единиц используют сотрудники охранных организаций, около тысячи носят при себе частные детективы, а 670 тысяч единиц оружия имеют частные охранники.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #росгвардия #бюджет #оружие #металлолом

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