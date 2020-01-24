Германия выделит 12 миллионов евро блокадникам Ленинграда

Власти Германии вновь выделят России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Соглашение подпишут в начале следующей недели, сообщает «Коммерсантъ».

Известно, что деньги распределят между двумя проектами. Большая часть пойдет на модернизацию Госпиталя для ветеранов войн в Петербурге. В нем лечатся, в том числе, ветераны Великой Отечественной войны и блокадники — ежегодно 35 тысяч человек.

Примерно десятая часть от суммы пойдет на создание Центра встреч для российской и немецкой общественности. Центр будет организовывать поездки в Петербург для немецких школьников и студентов, знакомить их с историей блокады, помогать ветеранам.

Консультации проходили между Россией и Германии сторонами с середины 2018 года. В 2019 году немецкие власти решили выделить 12 миллионов евро в честь 75-летия полного снятия блокады.