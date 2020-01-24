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11:10   24 Января 2020
Россия

Задержан житель Крыма, оборудовавший склады со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины

Задержан житель Крыма, оборудовавший склады со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины

Федеральная служба безопасности задержала жителя Крыма, который по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны со взрывчаткой и боеприпасами на территории Республики Крым. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемого заключили под стражу, по факту произошедшего ведется расследование, заявили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 222 — Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #украина #крым #фсб #спецслужбы #боеприпасы #взрывчатка #склад

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