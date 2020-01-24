Задержан житель Крыма, оборудовавший склады со взрывчаткой по заданию спецслужб Украины

Федеральная служба безопасности задержала жителя Крыма, который по заданию спецслужб Украины оборудовал схроны со взрывчаткой и боеприпасами на территории Республики Крым. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В обустроенных им в Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой более 5 кг», — сообщили в ведомстве.

Подозреваемого заключили под стражу, по факту произошедшего ведется расследование, заявили в ЦОС. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 222 — Незаконное приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору.