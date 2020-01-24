Госдума рассмотрит внесение в УК статьи об ответственности за подкуп третейских судей

Об этом в пятницу сообщает информационное агентство News.ru, приводя заявление автора инициативы – члена комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолия Выборного.

По словам парламентария, внесение данных поправок в Уголовный кодекс РФ вызвано не повышением криминогенной обстановки в сфере третейского судопроизводства, а связано с требованием международного антикоррупционного законодательства и направлено на пресечение возможных попыток путем взятки повлиять на решение независимого арбитра, хотя за последние 15 лет в России не было ни одного подобного случая.

Как отмечают эксперты, опрошенные информагентством, до сих пор было крайне сложно привлечь третейских судей (арбитров) к ответственности за получение взятки, так как они не входят в систему судебной власти, а также не относятся ни к государственным служащим, ни к должностным лицам коммерческих организаций.

«Отсутствие уголовной ответственности третейских судей за злоупотребление своими полномочиями и получение незаконного вознаграждения существенно увеличивает риск коррупционных злоупотреблений арбитров (третейских судей) в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц вопреки задачам своей деятельности», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также депутат добавил, что Верховный суд и правительство РФ уже подготовили положительные отзывы на данный законопроект.