Посетители Московского зоопарка смогут увидеть синехвостых варанов из Индонезии
Четырех синехвостых варанов привезли в Московский зоопарк из Индонезии. Эти редкие животные, занесенные в Красную книгу, прибыли в Россию еще в начале декабря и все это время находились под наблюдением, сообщает пресс-служба зоопарка столицы.
«После долгой дороги их ждал месячный карантин под неусыпным наблюдением специалистов-герпетологов. Сейчас, когда рептилии полностью освоились на новом месте и привыкли к ухаживающим за ними сотрудникам, их начали готовить к возможному переезду на экспозицию», — говорится в сообщении.
В настоящее время синехвостые вараны обитают лишь в нескольких местах – на Новой Гвинее, в северной части мыса Кейп-Йорк на австралийском полуострове Квинсленд и еще на нескольких небольших островах. Из-за изменения экологической ситуации в мире и вырубки лесов популяция этих животных в последнее время резко снизилась.
ТАИНСТВЕННАЯ РЕПТИЛИЯ: КОЛЛЕКЦИЯ ЗООПАРКА ПОПОЛНИЛАСЬ СИНЕХВОСТЫМ ВАРАНОМ ????????✨ Четыре особи краснокнижного синехвостого варана были привезены из Индонезии еще в начале декабря. После долгой дороги их ждал месячный карантин под неусыпным наблюдением специалистов-герпетологов. Вараны, полученные нашим зоопарком, происходят с индонезийского острова Биак, их точное систематическое положение в настоящее время не определено, а об условиях жизни почти ничего не известно. Там, в тропических лесах с повышенной влажностью и температурой эта рептилия чувствует себя прекрасно: активно лазает по деревьям, достаточно быстро передвигается по земле, с легкостью преодолевая препятствия, любит плавать и подолгу лежать в водоемах, в том числе и в нагретой солнцем дождевой воде. Появление синехвостого варана в коллекции нашего зоопарка - радостное и долгожданное событие. Еще в прошлом веке этот вид был представлен на экспозиции, однако потомство рептилии нашим специалистам не удавалось получить. Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов. Пока что перед герпетологами стоит задача изучить биологию рептилии и особенности ее поведения. В перспективе мы планируем сформировать пары и вести наблюдение за тем, как ящерицы готовятся к выведению потомства. Синехвостый варан обладает достаточно эффектной внешностью. Размер взрослой особи в среднем может достигать 140 см в длину, причем подвижный хвост рептилии в 1,5 раза длиннее туловища. Большая часть хвоста окрашена в насыщенно-синий цвет - именно эта особенность дала название виду. Горло и брюшко варана имеют характерный мраморный окрас. Кстати, интенсивность цвета и расположение белых вкраплений на коже у каждой особи индивидуально. ???????????? В зоопарке вараны содержатся в климатических условиях, приближенных к естественным. Чтобы животным было комфортно, температура в их террариуме не должна опускаться ниже 28 градусов в дневное время и 22 в ночное. Влажность также поддерживается на высоком уровне, и у каждой особи есть доступ к водоему, в котором можно слегка охладиться и поплавать.
Синехвостые вараны привезены в Московский зоопарк с индонезийского острова Биак. Рептилия активно лазает по деревьям, довольно быстро передвигается по земле и чувствует себя хорошо в условиях высокой влажности.
Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отмечает, что появление этих редких животных в коллекции столичного зоосада – торжественное событие. Этот вид был представлен на экспозиции еще в прошлом веке, однако, рептилии не смогли дать потомство.
«Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов. Пока что перед герпетологами стоит задача изучить биологию рептилии и особенности ее поведения. В перспективе мы планируем сформировать пары и вести наблюдение за тем, как ящерицы готовятся к выведению потомства», — заявила Акулова.
Размер взрослого синехвостого варана может достигать 140 сантиметров, причем хвост рептилии в полтора раза больше ее туловища. Брюшко и горло животного имеют характерный мраморный окрас.