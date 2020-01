Посетители Московского зоопарка смогут увидеть синехвостых варанов из Индонезии

ТАИНСТВЕННАЯ РЕПТИЛИЯ: КОЛЛЕКЦИЯ ЗООПАРКА ПОПОЛНИЛАСЬ СИНЕХВОСТЫМ ВАРАНОМ ????????✨ Четыре особи краснокнижного синехвостого варана были привезены из Индонезии еще в начале декабря. После долгой дороги их ждал месячный карантин под неусыпным наблюдением специалистов-герпетологов. Вараны, полученные нашим зоопарком, происходят с индонезийского острова Биак, их точное систематическое положение в настоящее время не определено, а об условиях жизни почти ничего не известно. Там, в тропических лесах с повышенной влажностью и температурой эта рептилия чувствует себя прекрасно: активно лазает по деревьям, достаточно быстро передвигается по земле, с легкостью преодолевая препятствия, любит плавать и подолгу лежать в водоемах, в том числе и в нагретой солнцем дождевой воде. Появление синехвостого варана в коллекции нашего зоопарка - радостное и долгожданное событие. Еще в прошлом веке этот вид был представлен на экспозиции, однако потомство рептилии нашим специалистам не удавалось получить. Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов. Пока что перед герпетологами стоит задача изучить биологию рептилии и особенности ее поведения. В перспективе мы планируем сформировать пары и вести наблюдение за тем, как ящерицы готовятся к выведению потомства. Синехвостый варан обладает достаточно эффектной внешностью. Размер взрослой особи в среднем может достигать 140 см в длину, причем подвижный хвост рептилии в 1,5 раза длиннее туловища. Большая часть хвоста окрашена в насыщенно-синий цвет - именно эта особенность дала название виду. Горло и брюшко варана имеют характерный мраморный окрас. Кстати, интенсивность цвета и расположение белых вкраплений на коже у каждой особи индивидуально. ???????????? В зоопарке вараны содержатся в климатических условиях, приближенных к естественным. Чтобы животным было комфортно, температура в их террариуме не должна опускаться ниже 28 градусов в дневное время и 22 в ночное. Влажность также поддерживается на высоком уровне, и у каждой особи есть доступ к водоему, в котором можно слегка охладиться и поплавать.

