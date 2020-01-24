Посетители Московского зоопарка смогут увидеть синехвостых варанов из Индонезии

Четырех синехвостых варанов привезли в Московский зоопарк из Индонезии. Эти редкие животные, занесенные в Красную книгу, прибыли в Россию еще в начале декабря и все это время находились под наблюдением, сообщает пресс-служба зоопарка столицы.

«После долгой дороги их ждал месячный карантин под неусыпным наблюдением специалистов-герпетологов. Сейчас, когда рептилии полностью освоились на новом месте и привыкли к ухаживающим за ними сотрудникам, их начали готовить к возможному переезду на экспозицию», — говорится в сообщении.

В настоящее время синехвостые вараны обитают лишь в нескольких местах – на Новой Гвинее, в северной части мыса Кейп-Йорк на австралийском полуострове Квинсленд и еще на нескольких небольших островах. Из-за изменения экологической ситуации в мире и вырубки лесов популяция этих животных в последнее время резко снизилась.

Синехвостые вараны привезены в Московский зоопарк с индонезийского острова Биак. Рептилия активно лазает по деревьям, довольно быстро передвигается по земле и чувствует себя хорошо в условиях высокой влажности.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова отмечает, что появление этих редких животных в коллекции столичного зоосада – торжественное событие. Этот вид был представлен на экспозиции еще в прошлом веке, однако, рептилии не смогли дать потомство.

«Сейчас мы надеемся создать оптимальные условия для содержания и размножения варанов. Пока что перед герпетологами стоит задача изучить биологию рептилии и особенности ее поведения. В перспективе мы планируем сформировать пары и вести наблюдение за тем, как ящерицы готовятся к выведению потомства», — заявила Акулова.

Размер взрослого синехвостого варана может достигать 140 сантиметров, причем хвост рептилии в полтора раза больше ее туловища. Брюшко и горло животного имеют характерный мраморный окрас.