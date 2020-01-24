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11:26   24 Января 2020
Ближнее зарубежье

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Известный адвокат Украины Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале, что иностранный Фонд Джорджа Сороса «Возрождение» причастен к сокрытию киевских преступлений. Об этом юрист узнал на экономическом форуме в Давосе. По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, безосновательно обвинять прежнюю власть страны в том, что она отдала приказ на расстрел Майдана, а «Беркут» и сотрудники полиции выполнили этот приказ.

По словам Олейника, если бы такой приказ действительно был, то выстрелы бы производили не в тех, кто собрался на Майдане, а непосредственно по выступающим на сцене. 

«Выступает, например, Яценюк с репликой «Куля в лоб, так куля в лоб», а она раз, и прилетела. Сцена была прекрасно озвучена, понятно было, кто там выступает, хорошо освещена. Но на сцене эти негодяи почему-то совсем не боялись снайперов. Потому что стреляли свои, им нужны были жертвы», — передает слова Владимира Олейника Федеральное агентство новостей (ФАН).

Олейник считает, Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

По мнению юристов, после того, как пост покинул прокурор Руслан Рябошапка, причастный к Фонду Сороса, должны были вскрыться все данные о тех, кто был причастен к незаконному финансированию, и детализироваться конкретные цели и задачи, поставленные перед следствием иностранными кураторами. Политик говорит, что Киев не желал никого допрашивать. 

«Стрельба на Майдане была частью акции — сделали это для того, чтобы пролилась кровь для провокации государственного переворота. А сейчас Сорос финансирует и следователей, и прокуроров, и адвокатов. А это называется формой бездействия с целью сокрытия истинных убийц. И когда они пытаются за все эти шесть лет привлечь нескольких сотрудников "Беркута", доказательств не находят их причастности. Они их поэтому и обменяли», — говорит Владимир Олейник. 

Олейник считает, Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Экс-депутат говорит, что уже точно видна коррупционная составляющая, так как по украинскому законодательству запрещено, чтобы работники следствия и прокуратуры получали деньги откуда-то извне. Только один источник может быть: зарплата или бюджет, напоминает Владимир Олейник. 

«Теперь понятно, почему так долго длилось следствие, почему Горбатюк рассказывал всем сказки, почему были уничтожены доказательства, почему вырубили деревья. Деревья, в которые вошли пули, могли указать направление стрельбы. Явно эти стрелки стреляли в спину. Американцы и Сорос знали, кто это совершил», — уверен Олейник. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #майдан

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