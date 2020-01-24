Олейник считает, Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Известный адвокат Украины Андрей Портнов написал в своем Telegram-канале, что иностранный Фонд Джорджа Сороса «Возрождение» причастен к сокрытию киевских преступлений. Об этом юрист узнал на экономическом форуме в Давосе. По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника, безосновательно обвинять прежнюю власть страны в том, что она отдала приказ на расстрел Майдана, а «Беркут» и сотрудники полиции выполнили этот приказ.

По словам Олейника, если бы такой приказ действительно был, то выстрелы бы производили не в тех, кто собрался на Майдане, а непосредственно по выступающим на сцене.

«Выступает, например, Яценюк с репликой «Куля в лоб, так куля в лоб», а она раз, и прилетела. Сцена была прекрасно озвучена, понятно было, кто там выступает, хорошо освещена. Но на сцене эти негодяи почему-то совсем не боялись снайперов. Потому что стреляли свои, им нужны были жертвы», — передает слова Владимира Олейника Федеральное агентство новостей (ФАН).

По мнению юристов, после того, как пост покинул прокурор Руслан Рябошапка, причастный к Фонду Сороса, должны были вскрыться все данные о тех, кто был причастен к незаконному финансированию, и детализироваться конкретные цели и задачи, поставленные перед следствием иностранными кураторами. Политик говорит, что Киев не желал никого допрашивать.

«Стрельба на Майдане была частью акции — сделали это для того, чтобы пролилась кровь для провокации государственного переворота. А сейчас Сорос финансирует и следователей, и прокуроров, и адвокатов. А это называется формой бездействия с целью сокрытия истинных убийц. И когда они пытаются за все эти шесть лет привлечь нескольких сотрудников "Беркута", доказательств не находят их причастности. Они их поэтому и обменяли», — говорит Владимир Олейник.

Экс-депутат говорит, что уже точно видна коррупционная составляющая, так как по украинскому законодательству запрещено, чтобы работники следствия и прокуратуры получали деньги откуда-то извне. Только один источник может быть: зарплата или бюджет, напоминает Владимир Олейник.