Вьетнам приостановил авиасообщение с Уханем из-за вспышки пневмонии

Вьетнам прекратил авиасообщение с китайским городом Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной появлением нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает Управление гражданской авиации республики.

Все разрешения на полеты между Уханем и аэропортом Вьетнама аннулированы, заявили в ведомстве. Вьетнам планирует связаться с китайскими авиационными властями с вопросом о компенсации всем пассажирам указанных рейсов денег за авиабилеты.

Решение вьетнамских властей поступило после того, как в стране отметили два первых случая заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV. Накануне, 23 января, заболевание обнаружили у 28-летнего мужчины и его матери, которые прибыли во Вьетнам в составе туристической группы. Сейчас они проходят лечение в госпитале Хошимина.