Россиянам могут установить отдельные выходы на посадку в аэропортах Египта

Российским туристам могут установить отдельные постоянно закрепленные выходы на посадку и стойки регистрации в аэропорту Шарм-эль-Шейха. Их уже показали российской делегации, которая находится сейчас в Египте, сообщает РИА Новости.

Накануне, 23 января, российские эксперты по безопасности на авиатранспорте закончили очередной осмотр аэропортов Шарм-эль-Шейха и Хургады.Они ознакомились со всеми мерами безопасности, начиная с прибытия пассажиров в аэропорт.

«Ознакомились с работой камер видеонаблюдения, системой доступа сотрудников в аэропорт и на взлетно-посадочную полосу», — подчеркнул собеседник издания.

Тогда же стороны обсудили возможное введение привилегий для туристов из РФ. В частности, огороженные выходы на посадку и выделенные стойки регистрации.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом приостановили в ноябре 2015 года после после крушения Airbus A321 над Синаем. Самолет разбился в результате теракта. Никто из 224 человек, находившихся на борту, не выжил.