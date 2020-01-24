Минфин планирует уменьшить платеж за получение накопленной пенсии

Центробанк и Министерство финансов РФ продолжают работу над системой гарантированного пенсионного плана (ГПП). Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В настоящее время разрабатывается два варианта получения накопленной пенсии. В первом случае граждане смогут забрать всю накопленную сумму разом, но при этом будут обязаны заплатить НДФЛ. Во втором накопленные средства можно будет забирать в течение нескольких лет.

Минфин рассматривает предложение о том, чтобы сделать плату за единовременное получение ниже, чем планировалось. Система придумана для того, чтобы россияне получали прибавку к основной пенсии.