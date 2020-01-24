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10:37   24 Января 2020
Весь мир

Жители Багдада вышли на улицы против военного присутствия США

Жители Багдада вышли на улицы против военного присутствия США

Жители Багдада вышли на улицы против военного присутствия США на Ближнем Востоке. Как пишут местные СМИ, в столице Ирака проходит масштабная демонстрация в самом центре города. 

Протестующие против военного присутствия Вашингтона в Ираке несут флаги своей страны и выкрикивают патриотические лозунги, среди которых «Янки, гоу хоум». Выйти на мирную демонстрацию призвал влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, он является одним из лидеров блока «Саирун» в парламенте Ирака. Люди требуют вооруженные силы США покинуть страну. 

Жители Багдада вышли на улицы против военного присутствия США

3 января армия США провела операцию около аэропорта Багдада, где убила иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Соединенные Штаты заявили, что именно они причастны к нападению на посольство США в Багдаде. 

В ответ на это 5 января парламент Ирака в большинстве проголосовал за то, чтобы армия Соединенных Штатов покинула территорию страны и высказался за то, чтобы Ирак прекратил сотрудничать с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками. 

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае вывода армии США с территории Ирака последуют санкции. СМИ писали, что Соединенные Штаты ходят сократить военную помощь Ираку на 250 миллионов долларов. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#сша #ирак #багдад #политика #весь мир

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