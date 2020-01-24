Жители Багдада вышли на улицы против военного присутствия США на Ближнем Востоке. Как пишут местные СМИ, в столице Ирака проходит масштабная демонстрация в самом центре города.

Протестующие против военного присутствия Вашингтона в Ираке несут флаги своей страны и выкрикивают патриотические лозунги, среди которых «Янки, гоу хоум». Выйти на мирную демонстрацию призвал влиятельный шиитский политик и религиозный лидер Муктада ас-Садр, он является одним из лидеров блока «Саирун» в парламенте Ирака. Люди требуют вооруженные силы США покинуть страну.

3 января армия США провела операцию около аэропорта Багдада, где убила иранского генерала, командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. Соединенные Штаты заявили, что именно они причастны к нападению на посольство США в Багдаде.

В ответ на это 5 января парламент Ирака в большинстве проголосовал за то, чтобы армия Соединенных Штатов покинула территорию страны и высказался за то, чтобы Ирак прекратил сотрудничать с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в случае вывода армии США с территории Ирака последуют санкции. СМИ писали, что Соединенные Штаты ходят сократить военную помощь Ираку на 250 миллионов долларов.