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ВОЗ призывает все страны быть готовыми к мерам по сдерживанию нового короновируса
Госдума рассмотрит внесение в УК статьи об ответственности за подкуп третейских судей

Госдума рассмотрит внесение в УК статьи об ответственности за подкуп третейских судей

 Прямые рейсы Москва — Ухань приостановлены из-за распространения коронавируса

Прямые рейсы Москва — Ухань приостановлены из-за распространения коронавируса

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

Олейник считает, что Сорос платил за имитацию следствия по убийствам на Майдане

 Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Ирак объявит США оккупантами, если они не покинут страну

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ВОЗ призывает все страны быть готовыми к мерам по сдерживанию нового короновируса

ВОЗ призывает все страны быть готовыми к мерам по сдерживанию нового короновируса
10:51   24 Января 2020
Весь мир

ВОЗ призывает все страны быть готовыми к мерам по сдерживанию нового короновируса

ВОЗ призывает все страны быть готовыми к мерам по сдерживанию нового короновируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам мира быть готовыми принять меры для сдерживания нового короновируса.

Об этом в пятницу сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, как сообщает в пятницу, 24 января китайский центр по контролю и профилактике заболевания, число случаев заболевания новым короновирусом возросло до 830, а число скончавшихся увеличилось до 26. На данный момент в Китае режим карантина введен уже в 11 городах, таким образом местные власти пытаются остановить распространение короновируса.

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Автор: Александр Люблинский
#чп #общество #весь мир #воз #всемирная организация здравоохранения

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