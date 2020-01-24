ВОЗ призывает все страны быть готовыми к мерам по сдерживанию нового короновируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам мира быть готовыми принять меры для сдерживания нового короновируса.

Об этом в пятницу сообщает Роспотребнадзор.

Напомним, как сообщает в пятницу, 24 января китайский центр по контролю и профилактике заболевания, число случаев заболевания новым короновирусом возросло до 830, а число скончавшихся увеличилось до 26. На данный момент в Китае режим карантина введен уже в 11 городах, таким образом местные власти пытаются остановить распространение короновируса.