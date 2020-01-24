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10:38   24 Января 2020
Россия

Полиция закупила компьютеры на отечественной ОС Astra Linux на 1,4 миллиарда рублей

Полиция закупила компьютеры на отечественной ОС Astra Linux на 1,4 миллиарда рублей

МВД России закупило компьютеры на отечественной операционной системе (ОС) на 1,4 миллиарда рублей. При этом 180 миллионов пришлось потратить на лицензии ОС, пишет «Коммерсант».

Таким образом, каждая из ОС могла стоить почти шесть тысяч рублей. Отмечается, что 135 системных администраторов МВД по всей России проходят дистанционное обучение по поддержке Astra Linux. планируется еще три волны обучения.

По данным издания, это крупнейшая единовременная закупка такой ОС. Ранее ее покупали другие силовые ведомства: Минобороны и Росгвардия.

Услуги по техподдержке ОС полиции будет оказывать компания AT Consulting. Стоимость услуг обычно — 35-50% от цены лицензии в год.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#полиция

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