Двух путешественников из Китая госпитализировали в Финляндии с подозрением на коронавирус 2019-nCoV, который вызывает пневмонию и от которого скончались 25 человек. Об этом сообщает государственная телерадиокомпания Финляндии YLE.

Инцидент произошел в городе Ивало, куда приехали два китайских туриста из города Ухань, где вирус зарегистрировали впервые. Мужчина и женщина обратились к медикам, потому что почувствовали себя плохо, у них обнаружили симптомы гриппа. Сейчас у граждан КНР взяли анализы, их отправили в Хельсинки для изучения.

Как сообщил руководитель инфекционного отделения в центральной больнице Лапландии Маркку Броас, перед тем, как приехать в Финляндию, туристы были в Норвегии и путешествовали там какое-то время.

Ранее стало известно, что в китайском городе Ухань экстренно строят больницу для зараженных новым видом коронавируса, вызывающим пневмонию. Ожидается, что здание возведут за неделю, в нм смогут разместить до одной тысячи заболевших. Сейчас количество зараженных достигло 830 человек, скончались 25 человек.