Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

Руководство КНР поддерживает предложение президента России Владимира Путина провести саммит лидеров пяти государств – постоянных членов Совета безопасности ООН для обсуждения глобальных мировых проблем.

Об этом в пятницу заявила официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

«Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН», - слова дипломата опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Также представитель МИД КНР заявила, что Пекин готов поддерживать контакты и координацию с российской стороной по поводу организации саммита. По словам Хуа Чуньин, страны – постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность за поддержание международной безопасности и мира.

Ранее в Организации объединенных наций поддержали инициативу российского лидера провести встречу лидеров России, Китая, Франции, Великобритании и США, для обсуждения актуальных глобальных проблем. Об этом Владимир Путин заявил накануне на Форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, отметив, что необходимо приложить все возможные усилия, чтобы не позволить подобной трагедии повториться в будущем.