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Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

 Двух путешественников из Китая госпитализировали в Финляндии с подозрением на коронавирус

Двух путешественников из Китая госпитализировали в Финляндии с подозрением на коронавирус
10:14   24 Января 2020
Весь мир

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

Руководство КНР поддерживает предложение президента России Владимира Путина провести саммит лидеров пяти государств – постоянных членов Совета безопасности ООН для обсуждения глобальных мировых проблем.

Об этом в пятницу заявила официальный представитель китайского Министерства иностранных дел Хуа Чуньин.

«Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН», - слова дипломата опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

Также представитель МИД КНР заявила, что Пекин готов поддерживать контакты и координацию с российской стороной по поводу организации саммита. По словам Хуа Чуньин, страны – постоянные члены СБ ООН несут особую ответственность за поддержание международной безопасности и мира.

Ранее в Организации объединенных наций поддержали инициативу российского лидера провести встречу лидеров России, Китая, Франции, Великобритании и США, для обсуждения актуальных глобальных проблем. Об этом Владимир Путин заявил накануне на Форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, отметив, что необходимо приложить все возможные усилия, чтобы не позволить подобной трагедии повториться в будущем.

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

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Автор: Александр Люблинский
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