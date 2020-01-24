Путин увеличил число заместителей главы администрации президента до трех
Число заместителей руководителя администрации президента увеличено с двух до трех – соответствующий указ в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что указ об увеличении числа заместителей главы администрации президента вступает в силу с момента подписания.
«Внести в положение об администрации президента Российской Федерации… изменение, заменив в абзаце втором пункта три слова "два заместителя руководителя администрации президента РФ" словами "три заместителя руководителя администрации президента РФ"», — говорится в документе.