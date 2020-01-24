Путин увеличил число заместителей главы администрации президента до трех

Число заместителей руководителя администрации президента увеличено с двух до трех – соответствующий указ в пятницу подписал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля, отмечая, что указ об увеличении числа заместителей главы администрации президента вступает в силу с момента подписания.