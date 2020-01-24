Для лечения нового коронавируса в Китае за неделю построят специальную больницу, пишут местные СМИ. Сообщается, что здание начали возводить в городе Ухань, откуда и пошло заболевание.

СМИ пишут, что новую больницу планируют построить за шесть-семь дней, в ней можно будет разместить до тысячи заболевших. В 2003 году в пригороде Пекина по аналогии строили больницу в разгар атипичной пневмонии. Новое здание, возведенное в Ухани, позволит сократить контакты больных людей со здоровыми и сконцентрирует врачей и больных в одном месте.

По последним данным, от нового коронавируса, вызывающего пневмонию, пострадало 830 человек, 25 скончались. Сейчас в Китае для посещения закрыто 13 городов провинции Хубэй, где началось распространение заболевания. Среди зараженных новым видом вируса граждан России нет, сообщает генконсульство России в Шэньяне.