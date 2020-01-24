Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минфин планирует уменьшить платеж за получение накопленной пенсии

Минфин планирует уменьшить платеж за получение накопленной пенсии

 Путин увеличил число заместителей главы администрации президента до трех

Путин увеличил число заместителей главы администрации президента до трех
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

 Двух путешественников из Китая госпитализировали в Финляндии с подозрением на коронавирус

Двух путешественников из Китая госпитализировали в Финляндии с подозрением на коронавирус
Минфин планирует уменьшить платеж за получение накопленной пенсии

Минфин планирует уменьшить платеж за получение накопленной пенсии

 Путин увеличил число заместителей главы администрации президента до трех

Путин увеличил число заместителей главы администрации президента до трех
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

 Двух путешественников из Китая госпитализировали в Финляндии с подозрением на коронавирус

Двух путешественников из Китая госпитализировали в Финляндии с подозрением на коронавирус
9:42   24 Января 2020
Весь мир

Для лечения нового коронавируса в Китае за неделю построят специальную больницу

Для лечения нового коронавируса в Китае за неделю построят специальную больницу

Для лечения нового коронавируса в Китае за неделю построят специальную больницу, пишут местные СМИ. Сообщается, что здание начали возводить в городе Ухань, откуда и пошло заболевание. 

СМИ пишут, что новую больницу планируют построить за шесть-семь дней, в ней можно будет разместить до тысячи заболевших. В 2003 году в пригороде Пекина по аналогии строили больницу в разгар атипичной пневмонии. Новое здание, возведенное в Ухани, позволит сократить контакты больных людей со здоровыми и сконцентрирует врачей и больных в одном месте. 

По последним данным, от нового коронавируса, вызывающего пневмонию, пострадало 830 человек, 25 скончались. Сейчас в Китае для посещения закрыто 13 городов провинции Хубэй, где началось распространение заболевания. Среди зараженных новым видом вируса граждан России нет, сообщает генконсульство России в Шэньяне. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#вирус #происшествия #чп #китай #весь мир #пневмония

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...