Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество с картами

Братья Игорь и Денис Грушко, граждане России, были признаны виновными судом Флориды в мошенничестве с банковскими картами и приговорены к 12-летнему тюремному заключению.

Об этом на своем сайте сообщает прокуратура Южного округа Флориды. В чем именно заключалось преступление, за которое двое россиян получили тюремные сроки, не уточняется. Отмечается лишь, что в последнее время братья Грушко проживали в американском городе Форт-Лодердейл в штате Флорида.