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Путин увеличил число заместителей главы администрации президента до трех
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Китай поддержал инициативу Путина о саммите пяти стран-основательниц ООН

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9:36   24 Января 2020
Весь мир

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество с картами

Двух россиян в США приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество с картами

Братья Игорь и Денис Грушко, граждане России, были признаны виновными судом Флориды в мошенничестве с банковскими картами и приговорены к 12-летнему тюремному заключению.

Об этом на своем сайте сообщает прокуратура Южного округа Флориды. В чем именно заключалось преступление, за которое двое россиян получили тюремные сроки, не уточняется. Отмечается лишь, что в последнее время братья Грушко проживали в американском городе Форт-Лодердейл в штате Флорида.

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Автор: Александр Люблинский
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