Военный эксперт заявил, что армия Сирии полностью мобилизовалась для освобождения Идлиба

Правительственная армия Сирии настроена серьезно против боевиков в Идлибе, уверен военный эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. По словам аналитика, сейчас террористы в Идлибе стараются способствовать сокращению сроков мобилизации армии Сирии в борьбе с радикальными силами в регионе.

«Сейчас идет аккумулирование всех сил и средств для того, чтобы правительственные войска могли решить проблему Идлиба», — передает слова Андрея Кошкина Федеральное агентство новостей (ФАН).

По словам эксперта, Турция черпает силы в Идлибе для своих «прокси-войск» в Ливию. Кошкин отмечает, что вооруженные группировки стараются расширить территорию своего влияния, чтобы помешать армии Сирии вести боевые действия против них в этом регионе. Осложняет ситуацию и то, что террористы добровольно берутся за оружие и никто их к этому не принуждает, говорит специалист.

«В Идлибе сконцентрировались и те головорезы, которых выбивали из Восточной Гутты и из Алеппо. Они прошли высочайшую школу выживания и внутренних разборок. Они сформировались в борьбе за жизнь в таких жесточайших условиях нахождения всех с оружием, агрессивно настроенных, готовых в любой момент войти в огневое соприкосновение на улицах», — говорит политолог.

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сообщил, что войска Сирии в Идлибской зоне деэскалации атаковали с двух направлений, отвоевав два населенных пункта и напав на город Алеппо, впервые с момента его освобождения в 2016 году. Ранее Москва и Анкара договорились о том, что в Идлибе с 12 января вводится режим прекращения огня, при этом армия Сирии остановили наступление еще за трое суток до этого. Благодаря режиму перемирия сирийские военнослужащие организовали три гуманитарных коридора для местных жителей. Они расположились в районе городов Аль-Хубейт на юге Идлиба, Абу-Духур на востоке, и Аль-Хадер на юге провинции Алеппо.

Сейчас большую часть территории провинции Идлиб контролируют боевики, на этой территории сформирована зона деэскалации, куда переместились террористы, отказавшиеся сдать оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях Сирии. В провинции действуют 12 наблюдательных постов армии Турции. При этом боевики по-прежнему учиняют провокации, несмотря на установленный режим перемирия. В частности, они обстреливают ракетами жилые кварталы и поселки, погибают женщины и дети. Кроме того, нападения вооруженных террористов нанесли повсеместный ущерб частной и государственной собственности.

22 января порядка 450 боевиков атаковали с двух направлений правительственные войска Сирии. Террористы захватили два населенных пункта — Хуайн-эль-Шааф и Самка. Кроме того, они предприняли атаку на Алеппо, это случилось впервые с момента освобождения города от радикалов в 2016 году.

Армия Сирии в результате атак боевиков в Идлибской зоне деэскалации с 22 на 23 января потеряла до 40 человек убитыми и 80 ранеными. При наступлении незаконных вооруженных формирований подразделениями сирийской армии уничтожено до 50 боевиков, еще до 90 получили ранения.