Совфед предлагает давать льготную ипотеку молодым специалистам на Дальнем Востоке

Совет Федерации предлагает давать льготную ипотеку молодым специалистам на Дальнем Востоке. С такой инициативой выступил глава Комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов. Свои предложения сенатор направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Кутепов предлагает предусмотреть для приезжающих на Дальний Восток молодых профессионалов льготные жилищные кредиты под два процента годовых. Также сенатор считает, что специалистам нужно выдавать дальневосточный гектар на территориях опережающего развития. По словам сенатора, изменения в законодательство о льготной ипотеке предлагается вносить после серьезного мониторинга реализации госпрограмм.

Российский сенатор рассказывает, что все субъекты Дальнего Востока прислали в Совфед информацию о своих проблемах в регионе, их проанализировали, составили большой документ и передали в правительство РФ.

«Есть сложности с водой, газом, есть большая проблема с сейсмически устойчивыми домами в тех районах, где идет движение грунта, и так далее. Их нужно решать», — передает слова Андрея Кутепова «Парламентская газета».

В частности, в регионах просят увеличить финансирование строительства жилья, социальной инфраструктуры, развития сельских территорий и поддержки реализации инвестиционных проектов в ДФО. Есть проблема с выпадающими доходами регионов, которые не получают часть средств из-за налоговых льгот предприятиям, добывающим полезные ископаемые.