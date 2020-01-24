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8:13   24 Января 2020
Россия

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму 2019-2020. Об этом сообщает Гидрометцентр. Приборы метеостанции ВДНХ зафиксировали -6,8 градусов, именно такой показатель стал самым низким с начала календарной зимы в российской столице. 

Предыдущим самым холодным днем стало 12 января, когда на улице было -6 градусов. 23 ноября было еще холоднее — -11,2 градуса, но это уже относится к показателям осени, отметили синоптики. 

В течение дня в пятницу, 24 января, в столице потеплеет до +3 градусов, средняя температура по-прежнему значительно превышает норму, положенную в январе. Синоптики говорят, что предстоящие выходные в Москве тоже холодными не будут: +1...+3 градуса. Такая же погода ждет москвичей и в начале последней недели января. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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