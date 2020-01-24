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7:51   24 Января 2020
Весь мир

Китай поддерживает инициативу Путина о встрече постоянных членов Совбеза ООН

Китай поддерживает инициативу Путина о встрече постоянных членов Совбеза ООН

МИД Китая поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, рассказала в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

Ее заявление приводится на сайте китайского МИД.

«Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН, мы готовы поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными членами Совбеза по этому вопросу», — сказала Чуньин.

В четверг на пятом Всемирном форуме памяти жертв холокоста Путин выступил с инициативой встречи лидеров постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. По его словам, Россия планирует, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #китай #сб оон

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