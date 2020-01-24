Китай поддерживает инициативу Путина о встрече постоянных членов Совбеза ООН

МИД Китая поддерживает предложение президента России Владимира Путина о проведении саммита постоянных членов Совбеза ООН, рассказала в пятницу официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чуньин.

Ее заявление приводится на сайте китайского МИД.

«Китай поддерживает инициативу России провести саммит пяти постоянных членов СБ ООН, мы готовы поддерживать контакты и координацию с Россией и другими постоянными членами Совбеза по этому вопросу», — сказала Чуньин.

В четверг на пятом Всемирном форуме памяти жертв холокоста Путин выступил с инициативой встречи лидеров постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. По его словам, Россия планирует, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки».