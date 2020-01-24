Австралийские врачи обследуют четырех человек на заражение коронавирусом

Специалисты Минздрава Австралии обследуют четверых человек в штате Новый Южный Уэльс, которые могли заразиться коронавирусом 2019-nCoV, передает в пятницу телеканал 9News.

Австралийские профильные ведомства готовятся к возможной вспышке заболевания, хотя на данный момент в стране не обнаружено ни одного больного.

Напомним, китайские власти 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане, а 7 января эксперты КНР определили возбудителя болезни, коронавирус 2019-nCoV.