СМИ Китая пишут, что коронавирусом в Ухане заразилось намного больше 15 медиков

Китайские власти официально заявили о 15 случаях заражения медработников новым типом коронавируса в городе Ухань, но в действительности их намного больше, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой источники, знакомые с положением дел.

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«Несомненно, заразились больше, чем 15 медицинских работников», — рассказал врач, который захотел остаться анонимным.

Он уточнил, что далеко не все медработники сразу узнали, что вирус может передаваться от человека к человеку, и у них не было необходимого защитного снаряжения.

Другой врач заявил, что зараженные медики есть почти в каждой крупной больнице Уханя, и их точно больше 15.

Ситуация крайне тревожная, потому что в Ухане наблюдается серьезная нехватка медперсонала и средств защиты.