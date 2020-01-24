Роспотребнадзор не выявил случаев подозрений на коронавирус у пассажиров из Китая

Роспотребнадзор сообщает на своем сайте, что не обнаружил случаев подозрения на коронавирусную инфекцию у пассажиров рейсов, прибывающих в РФ из Китая.

«Роспотребнадзором введен мониторинг за рейсами, прибывающими из КНР, по состоянию на 23.01.2020 случаев подозрений на коронавирусную инфекцию не выявлено», — отмечается в сообщении.

Ведомство с самого начала следит за эпидемиологической обстановкой, введены повышенные меры санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска на границе, медперсонал отработал порядок действий при обнаружении вируса.

Роспотребнадзор напоминает, что в Китае введены ограничения на перемещение людей в городе Ухань, запрещены междугородние и международные рейсы, остановлена работа кинотеатров и баров, отменены новогодние ярмарки. О вспышке заболевания в этом городе власти страны сообщили в конце декабря, возбудителем предварительно объявлен новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, уже заболели более 600 человек, 18 из них умерли.