Новый вертолет для спецназа появился в России
Глава холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский рассказал в пятницу ТАСС о разработке новой версии вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.
По его словам, у машины усовершенствовали «средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели».
Летом 2019 года холдинг заключил с Министерством обороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.
«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями — даже не самой машины, а дополнительного оборудования», — заявил Богинский.