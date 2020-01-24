Новый вертолет для спецназа появился в России

Глава холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский рассказал в пятницу ТАСС о разработке новой версии вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.

По его словам, у машины усовершенствовали «средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели».

Летом 2019 года холдинг заключил с Министерством обороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.