Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Роспотребнадзор не выявил случаев подозрений на коронавирус у пассажиров из Китая

Роспотребнадзор не выявил случаев подозрений на коронавирус у пассажиров из Китая

 Новый вертолет для спецназа появился в России

Новый вертолет для спецназа появился в России
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Власти Палестины могут отвергнуть план США по ближневосточному урегулированию

Власти Палестины могут отвергнуть план США по ближневосточному урегулированию

 ЦРУ рассекретило документ, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера»

ЦРУ рассекретило документ, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера»
Роспотребнадзор не выявил случаев подозрений на коронавирус у пассажиров из Китая

Роспотребнадзор не выявил случаев подозрений на коронавирус у пассажиров из Китая

 Новый вертолет для спецназа появился в России

Новый вертолет для спецназа появился в России
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Власти Палестины могут отвергнуть план США по ближневосточному урегулированию

Власти Палестины могут отвергнуть план США по ближневосточному урегулированию

 ЦРУ рассекретило документ, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера»

ЦРУ рассекретило документ, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера»
4:23   24 Января 2020
Россия

Новый вертолет для спецназа появился в России

Новый вертолет для спецназа появился в России

Глава холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех) Андрей Богинский рассказал в пятницу ТАСС о разработке новой версии вертолета специального назначения Ми-8АМТШ-ВН с усиленным вооружением.

По его словам, у машины усовершенствовали «средства поражения, вопросы обнаружения, распознавания цели».

Летом 2019 года холдинг заключил с Министерством обороны контракт на поставку 10 вертолетов для спецназа и Сил специальных операций ВС РФ в базовой версии Ми-8АМТШ-ВН.

«У нас уже есть модернизированный облик АМТШ-ВН. Скажем так, с расширенными опциями и возможностями — даже не самой машины, а дополнительного оборудования», — заявил Богинский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #вертолеты

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...