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3:35   24 Января 2020
Весь мир

Власти Палестины могут отвергнуть план США по ближневосточному урегулированию

Власти Палестины могут отвергнуть план США по ближневосточному урегулированию

Власти Палестины не примут план властей США по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, или «сделку века», если он будет нарушать международное законодательство, сообщил официальный представитель палестинского лидера Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейна.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что озвучит план перед запланированной на 28 января встречей с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Если эта сделка будет объявлена на основе уже отвергнутых формул, власти (Палестины) объявят серию мер для защиты наших законных прав», — цитирует представителя Аббаса агентство ВАФА.

Напомним, в настоящее время процесс мирного урегулирования между Израилем и Палестиной приостановлен. Палестинская сторона настаивает, чтобы границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, существовавшим до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они хотят создать государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Однако израильская сторона категорически отказывается вернуться к границам 1967 года, а Иерусалим уже объявлен вечной и неделимой столицей Израиля.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #палестина #израиль

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