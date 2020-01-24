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 ЦРУ рассекретило документ, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера»

ЦРУ рассекретило документ, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера»
2:59   24 Января 2020
Весь мир

ЦРУ рассекретило документ, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера»

ЦРУ рассекретило документ, где Степан Бандера назван «агентом Гитлера»

ЦРУ обнародовало рассекреченные архивные документы о Второй мировой войне, в частности о Степане Бандере, сообщает телеканал «Звезда».

Журналисты издания ознакомились с четырехстраничным документом американской разведки от 1951 года под названием «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», где Бандера упоминается как «агент Гитлера».

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина», – говорится в тексте.

В документе также сообщается об уничтожении 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков за пять недель существования «государства» Бандеры. Подпись под документом уточняет, что он рассекречен в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников».

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Автор: Мария Милкевич
#бандера

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