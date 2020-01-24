Трамп планирует озвучить план по Ближнему Востоку перед встречей с Нетаньяху

Американский лидер Дональд Трамп в пятницу пообещал журналистам озвучить план урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, прежде чем встретиться 28 января с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

«В какой-то момент до этого (до встречи). Возможно, мы огласим его незадолго до этого», — заявил президент США.

Ранее стало известно, что Трамп примет в Белом доме Нетаньяху, а также лидера израильской оппозиции Бени Ганца.

По сообщениям издания Axios, Трамп в ближайшие несколько дней определится, нужно ли представлять план ближневосточного урегулирования в преддверии выборов в Израиле 2 марта.

Старший советник президента США Джаред Кушнер должен был встретиться для разговора по этому вопросу с Нетаньяху и главой центристского блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцем на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста 23 января, но внезапно отменил поездку по причине плохих погодных условий.