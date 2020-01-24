Жириновский рассказал, почему распался Советский Союз

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале обвинил однопартийную систему в распаде СССР.

Политик уверен, что при наличии многопартийности Советский Союз мог бы продолжить существовать.

«Однопартийный режим погубил СССР. Если бы коммунисты согласились в свое время разделить КПСС на две партии, консервативную и социал-демократическую, и между ними была бы реальная конкуренция, то Советский Союз был бы вечным!» – выразил мнение Жириновский.

Напомним, Либерально-демократическая партия Советского Союза (ЛДПСС), основанная Жириновским в 1990 году и через год переименованная в ЛДПР, стала одной из первых партий, появившихся в СССР в качестве альтернативы КПСС незадолго до распада страны в 1991 году.