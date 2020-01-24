Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы

Вашингтон «внимательно рассматривает» инициативу введения антироссийских санкций за поддержку правительства Венесуэлы, сказал в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в интервью газетам The Miami Herald и El Nuevo Herald.

«Я никогда не высказываюсь до принятия решения о санкциях, но мы внимательно изучаем это», — ответил глава Госдепартамента на вопрос, готовы ли США к санкциям в отношении РФ за поддержку правительства Николаса Мадуро.

По словам Помпео, власти США внимательно изучают все элементы и оценивают ресурсы. Он также заявил, что народ Венесуэлы «никогда больше не поддержит» Николаса Мадуро, который якобы держится у власти лишь благодаря контролю над вооруженными силами. Госсекретарь США подчеркнул, что американцам известно, чего в конечном итоге хотят венесуэльцы, и они полны решимости сделать помочь им добиться этого.