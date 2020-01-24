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 ФСБ задержала в Дагестане шестерых активистов подпольной экстремистской ячейки

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Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

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 Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы

Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы
0:40   24 Января 2020
Весь мир

Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы

Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы

Вашингтон «внимательно рассматривает» инициативу введения антироссийских санкций за поддержку правительства Венесуэлы, сказал в четверг госсекретарь США Майкл Помпео в интервью газетам The Miami Herald и El Nuevo Herald.

 

«Я никогда не высказываюсь до принятия решения о санкциях, но мы внимательно изучаем это», — ответил глава Госдепартамента на вопрос, готовы ли США к санкциям в отношении РФ за поддержку правительства Николаса Мадуро.

По словам Помпео, власти США внимательно изучают все элементы и оценивают ресурсы. Он также заявил, что народ Венесуэлы «никогда больше не поддержит» Николаса Мадуро, который якобы держится у власти лишь благодаря контролю над вооруженными силами. Госсекретарь США подчеркнул, что американцам известно, чего в конечном итоге хотят венесуэльцы, и они полны решимости сделать помочь им добиться этого.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #венесуэла

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