Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Убирать снег в Петербурге в ночь на пятницу выйдут 788 единиц техники и 400 дворников

Убирать снег в Петербурге в ночь на пятницу выйдут 788 единиц техники и 400 дворников

 ФСБ задержала в Дагестане шестерых активистов подпольной экстремистской ячейки

ФСБ задержала в Дагестане шестерых активистов подпольной экстремистской ячейки
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Россиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Россиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию

 Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы

Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы
Убирать снег в Петербурге в ночь на пятницу выйдут 788 единиц техники и 400 дворников

Убирать снег в Петербурге в ночь на пятницу выйдут 788 единиц техники и 400 дворников

 ФСБ задержала в Дагестане шестерых активистов подпольной экстремистской ячейки

ФСБ задержала в Дагестане шестерых активистов подпольной экстремистской ячейки
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Россиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию

Россиянин Дмитрий Алиев стал чемпионом Европы по фигурному катанию

 Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы

Помпео допускает возможность санкций против РФ за поддержку правительства Венесуэлы
0:21   24 Января 2020
Весь мир

Госдеп США сообщил, что с 24 января беременным женщинам будет сложнее получить визу

Госдеп США сообщил, что с 24 января беременным женщинам будет сложнее получить визу

Госдепартамент США уведомил в четверг, что с 24 января вступают в силу новые правила выдачи виз беременным женщинам. Сообщение об этом размещено в электронной базе Федерального реестра.

«Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», — уведомляет Госдеп.

Сообщается, что отныне при наличии у сотрудника консульства оснований подозревать, что заявитель родит ребенка, находясь в США, будет считаться, что главная цель подачи запроса на визу – сделать ребенка американским гражданином. В таком случае просителю визы придется доказать, что его первоочередные цели в поездке иные. Впрочем, из правила есть исключение для тех, кто сможет доказать, что ребенок должен родиться именно в США в связи со сложным течением беременности и необходимостью получения определенного медицинского обслуживания.

Власти США заявили, что так они рассчитывают пресечь преступную деятельность «для обеспечения общественной безопасности, национальной безопасности и целостности иммиграционной системы [США]».

Ранее, в августе 2019 года американский лидер Дональд Трамп сообщал, что Белый дом рассматривает возможность отмены автоматического предоставления гражданства детям, родившимся в США.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#сша #госдепартамент #визы #гражданство

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...