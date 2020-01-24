Госдеп США сообщил, что с 24 января беременным женщинам будет сложнее получить визу

Госдепартамент США уведомил в четверг, что с 24 января вступают в силу новые правила выдачи виз беременным женщинам. Сообщение об этом размещено в электронной базе Федерального реестра.

«Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», — уведомляет Госдеп.

Сообщается, что отныне при наличии у сотрудника консульства оснований подозревать, что заявитель родит ребенка, находясь в США, будет считаться, что главная цель подачи запроса на визу – сделать ребенка американским гражданином. В таком случае просителю визы придется доказать, что его первоочередные цели в поездке иные. Впрочем, из правила есть исключение для тех, кто сможет доказать, что ребенок должен родиться именно в США в связи со сложным течением беременности и необходимостью получения определенного медицинского обслуживания.

Власти США заявили, что так они рассчитывают пресечь преступную деятельность «для обеспечения общественной безопасности, национальной безопасности и целостности иммиграционной системы [США]».

Ранее, в августе 2019 года американский лидер Дональд Трамп сообщал, что Белый дом рассматривает возможность отмены автоматического предоставления гражданства детям, родившимся в США.