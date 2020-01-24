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 ФСБ задержала в Дагестане шестерых активистов подпольной экстремистской ячейки

ФСБ задержала в Дагестане шестерых активистов подпольной экстремистской ячейки
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

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0:08   24 Января 2020
Весь мир

Пушков назвал своевременным предложение Путина провести саммит пяти стран

Пушков назвал своевременным предложение Путина провести саммит пяти стран

Идея президента России Владимира Путина созвать саммит пяти стран-основательниц ООН для обсуждения актуальных глобальных проблем, высказанная ранее в четверг на Всемирном форуме памяти холокоста, который прошел в Израиле, является очень своевременной.

Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя инициативу президента.

«Перед лицом растущей геостратегической напряженности, первого всадника Апокалипсиса, по образному выражению генсека ООН, предложение Путина как нельзя более своевременно», — написал он в своем микроблоге Twitter.

При этом Пушков отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон поспешил поддержать предложение Путина, и американскому лидеру Дональду Трампу, по его мнению, нужно поступить так же.

Пушков назвал своевременным предложение Путина провести саммит пяти стран

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам Всемирного форума памяти холокоста заявил, что необходимо использовать все имеющиеся возможности, чтобы не допустить повторения подобной трагедии. При этом он предложил, провести встречу лидеров стран постоянных членов Совета безопасности ООН – РФ, Китая, Франции, Великобритании и США – для обсуждения глобальных проблем, отметив, что данную встречу можно организовать в любой точке мира.

В Лондоне, комментируя предложение Путина, заявили, что ждут от Москвы конкретных деталей.

 

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Автор: Александр Люблинский
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