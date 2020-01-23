Генсек ООН привлек внимание к переброске в Ливию боевиков из Сирии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на Давосском экономическом форуме, отметил, что большое число боевиков из Сирии было переброшено в Ливию при помощи Турции.

При этом Гутерреш добавил, что весь мир может наблюдать сейчас за тем, как терроризм распространяется и подбирается все ближе к прибрежным государствам.

«Я не могу сказать, что мы выигрываем сегодня войну против террористов в Африке. Они подбираются ближе к прибрежным странам. Мы наблюдаем распространение», — заявил генсек всемирной организации.

По его словам, отношения между государствами становятся «все запутаннее» и это вызывает беспокойство. Необходимо уделять внимание урегулированию конфликтов, подобных ливийскому, которые распространяются на другие зоны, добавил Антониу Гутерреш.

Также генсек ООН отметил, что на смену биполярному миру пришел мир «хаотичный», в котором множество средних игроков превращаются в деструктивные силы в рамках различных конфликтов, и никто уже по сути никого не боится. Такая ситуация приводит к тому, что становится все труднее разрешать конфликты дипломатическими усилиями, заключил Гутерреш.