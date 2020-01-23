Гутерреш не считает, что конференция в Берлине поможет ливийскому урегулированию

Генсек ООН Антониу Гутнрреш выразил сомнение в том, что прошедшая в Берлине международная конференция по Ливии как-то поспособствует мирному урегулированию в этой североафриканской стране.

Свои сомнения на этот счет генеральный секретарь ООН выразил, выступая в четверг на Давосском экономическом форуме. По его словам, пока невозможно точно сказать, принесут ли какой-то результат берлинские переговоры по Ливии.

Напомним, на переговоры по ливийскому урегулированию в Берлин не были приглашены стороны конфликта – глава ливийского так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар. При этом оба представителя конфликтующих сторон в Ливии в день проведения конференции находились в Берлине, куда организаторы мероприятия пригласили их после того, как на этом решительно настояла Москва – об этом ранее рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

До этого, 13 января, Саррадж и Хафтар провели переговоры по мирному урегулированию ливийского конфликта в Москве, и там же должна пройти их следующая встреча. Таким образом становится очевидно, что Россия играет важную роль в ливийском мирном процессе. Именно благодаря посредничеству Москвы в Ливии с 12 января было введено перемирие, которое сохраняется до сих пор.