На смену дождям и аномально теплой плюсовой температуре вечером 23 января в Санкт-Петербурге наконец-то выпал снег.

Комитет по благоустройству выводит на уборку улиц 788 единиц снегоуборочной техники и 400 дворников, чтобы утром в пятницу снегопад не отразился на дорожном движении. Заявление ведомства приводит информационное агентство «Невские новости».

Также в комитете по благоустройству добавили, что в случае образования наледи на дорогах, мостах, спусках, подъемах и особо опасных участках дорожные предприятия готовы применить заготовленные заранее соляные смеси. Также отмечается, что на очистку тротуаров от снега в ночь на пятницу выйдут дворники.