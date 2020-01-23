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22:59   23 Января 2020
Россия

Убирать снег в Петербурге в ночь на пятницу выйдут 788 единиц техники и 400 дворников

Убирать снег в Петербурге в ночь на пятницу выйдут 788 единиц техники и 400 дворников

На смену дождям и аномально теплой плюсовой температуре вечером 23 января в Санкт-Петербурге наконец-то выпал снег.

Комитет по благоустройству выводит на уборку улиц 788 единиц снегоуборочной техники и 400 дворников, чтобы утром в пятницу снегопад не отразился на дорожном движении. Заявление ведомства приводит информационное агентство «Невские новости».

Также в комитете по благоустройству добавили, что в случае образования наледи на дорогах, мостах, спусках, подъемах и особо опасных участках дорожные предприятия готовы применить заготовленные заранее соляные смеси. Также отмечается, что на очистку тротуаров от снега в ночь на пятницу выйдут дворники.

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Автор: Александр Люблинский
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