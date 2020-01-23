ФСБ задержала в Дагестане шестерых активистов подпольной экстремистской ячейки

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в республике Дагестан шестерых членов религиозно-экстремистской группировки «Ат-Такфир Валь-Хиджра», деятельность которой запрещена в России.

О задержании радикалов в четверг вечером сообщает РИА Новости, со ссылкой на республиканское управление ФСБ.

«Управлением ФСБ России по Дагестану совместно с сотрудниками МВД России пресечена деятельность ячейки религиозно-экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра», функционировавшей на территории Дагестана», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в отношении членов радикальной группировки проводились мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного по статье УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации». В ходе обысков, проведенных по местам проживания задержанных, силовики обнаружили электронные носители информации и литературу с экстремистскими материалами.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят в отношении задержанные необходимые следственные действия.