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Гутерреш не считает, что конференция в Берлине поможет ливийскому урегулированию

Гутерреш не считает, что конференция в Берлине поможет ливийскому урегулированию

 Пенс пригласил Нетаньяху посетить Белый дом на следующей неделе

Пенс пригласил Нетаньяху посетить Белый дом на следующей неделе
22:21   23 Января 2020
Весь мир

Пенс пригласил Нетаньяху посетить Белый дом на следующей неделе

Пенс пригласил Нетаньяху посетить Белый дом на следующей неделе

Американский вице-президент Майкл Пенс сообщил в четверг, что по поручению президента США Дональда Трампа пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить на следующей неделе Белый дом, чтобы обсудить региональные вопросы, в том числе «пути достижения мира».

Об этом Майкл Пенс заявил в ходе встречи с израильским премьером в американском посольстве в Иерусалиме.

«Президент Трамп попросил меня пригласить премьер-министра Нетаньяху в Белый дом на следующей неделе для обсуждения региональных вопросов, включая пути достижения мира здесь, на Святой земле», — сказал вице-президент США.

Также Пес добавил, что пригласил в Вашингтон лидера израильского оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганца.

Пари этом администрация президента США сообщила, что Дональд Трамп примет Биньямина Нетаньяху во вторник, 28 января.

Пенс пригласил Нетаньяху посетить Белый дом на следующей неделе

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Автор: Александр Люблинский
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