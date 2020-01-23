Жертвами атак боевиков в Сирии стал 71 мирный житель

Жертвами обстрелов и атак боевиков в Сирии с 9 января стал 71 мирный житель. Также погибли 55 сирийских военных. Об этом сообщил руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков в четверг, 23 января.

Всего ранено 94 военнослужащих САА и 149 мирных жителей.

По словам Боренкова, с 9 января армия Сирии в Идлибской зоне деэскалации 30 раз подвергались атакам боевиков. За это же время боевики 638 раз обстреливали мирные населенные пункты.

Глава центра отметил, что за минувшие сутки зафиксировано 49 обстрелов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.