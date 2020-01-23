Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

 Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ

Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Вашингтон расширил антииранские санкции

Вашингтон расширил антииранские санкции

 Жертвами атак боевиков в Сирии стал 71 мирный житель

Жертвами атак боевиков в Сирии стал 71 мирный житель

Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

 Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ

Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Вашингтон расширил антииранские санкции

Вашингтон расширил антииранские санкции

 Жертвами атак боевиков в Сирии стал 71 мирный житель

Жертвами атак боевиков в Сирии стал 71 мирный житель

21:02   23 Января 2020
Весь мир

Дуда считает верным решение не ехать на форум памяти Холокоста

Дуда считает верным решение не ехать на форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на Всемирный форум памяти Холокоста в Израиль. На пресс-конференции в Давосе он заявил, что позиция Варшавы на мероприятии не была представлена.

«Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии», — цитирует лидера Польши Wpolityce.

Дуда подчеркнул, что продолжит бороться с «фальсификацией истории».

Ранее польский глава заявил, что проигнорирует  приглашение на форум, поскольку ему не дадут выступить там с речью.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#польша #дуда #холокост

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...