Дуда считает верным решение не ехать на форум памяти Холокоста

Президент Польши Анджей Дуда не пожалел о решении не ехать на Всемирный форум памяти Холокоста в Израиль. На пресс-конференции в Давосе он заявил, что позиция Варшавы на мероприятии не была представлена.

«Фильмы, показанные там, вообще не учитывали польские военные усилия против Германии», — цитирует лидера Польши Wpolityce.

Дуда подчеркнул, что продолжит бороться с «фальсификацией истории».

Ранее польский глава заявил, что проигнорирует приглашение на форум, поскольку ему не дадут выступить там с речью.

Всемирный форум памяти Холокоста проходит 22-23 января в мемориале «Яд Вашем» в Израиле. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря Освенцим советскими войсками 23 января 1945 года.