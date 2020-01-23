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Вашингтон расширил антииранские санкции

 Жертвами атак боевиков в Сирии стал 71 мирный житель

Жертвами атак боевиков в Сирии стал 71 мирный житель

20:54   23 Января 2020
Весь мир

Сирийские боевики продолжают атаковать мирных жителей Триполи

Сирийские боевики продолжают атаковать мирных жителей Триполи

Банды боевиков, переброшенных в Ливию из Сирии, врываются в дома мирных ливийцев и нападают на гражданских. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сирийские боевики, орудующие в стране с разрешение так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, ворвались в один из домов и завязали драку. Семеро наемников ранили одного из мирных жителей, находящегося внутри здания, а позже вытащили его на улицу.

Другое нападение террористов произошло недалеко от бывшего аэропорта «Митига», переделанного ПНС сначала в тюрьму, а позже и вовсе в военный объект для переброса союзнических турецких войск в страну. Несколько вооруженных боевиков начали стрельбу и попытались захватить автомобиль гражданского: после попыток остановить грабеж, вооруженные сирийцы начали отстреливаться.

Сирийская обсерватория по правам человека отмечает, что в Ливии находится около двух тысяч боевиков из САР, воюющих на стороне ПНС за деньги.

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Автор: Тимофей Булочкин
#политика #ливия #новости #общество #весь мир

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