Банды боевиков, переброшенных в Ливию из Сирии, врываются в дома мирных ливийцев и нападают на гражданских. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Сирийские боевики, орудующие в стране с разрешение так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, ворвались в один из домов и завязали драку. Семеро наемников ранили одного из мирных жителей, находящегося внутри здания, а позже вытащили его на улицу.

Другое нападение террористов произошло недалеко от бывшего аэропорта «Митига», переделанного ПНС сначала в тюрьму, а позже и вовсе в военный объект для переброса союзнических турецких войск в страну. Несколько вооруженных боевиков начали стрельбу и попытались захватить автомобиль гражданского: после попыток остановить грабеж, вооруженные сирийцы начали отстреливаться.

Сирийская обсерватория по правам человека отмечает, что в Ливии находится около двух тысяч боевиков из САР, воюющих на стороне ПНС за деньги.