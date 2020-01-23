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20:45   23 Января 2020
Россия

Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что главы России и Украины не смогли даже поприветствовать друг друга из-за отмены Зеленским посещения форума.

«Фактически Зеленский, поскольку отменил свой визит на форум… Они даже не смогли поприветствовать друг друга, поэтому никакой встречи не было», — заявил Песков, цитируют РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский должен был посетить Израиль с 23 по 24 января, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию освобождения Освенцима и форуме, посвященном памяти жертв Холокоста. Также украинский глава запланировал ряд встреч, но позже объявил, что на конференцию не поедет, хотя и проведет запланированные встречи с премьер-министров Биньямином Нетаньяху и президентом Реувеном Ривлином.

Сам Зеленский заявил, что не посетил форум, решив отдать места украинской делегации тем, кто пережил Холокост: оказалось, из-за ограниченного количества мест жертвам Холокоста было проблематично попасть на конференцию. «Решили передать мое место и места делегации Украины этим мужественным, уникальным людям», — сообщил Зеленский.

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Автор: Тимофей Булочкин
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