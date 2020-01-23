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 Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ

Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ
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20:38   23 Января 2020
Россия

Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ

Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ

Премьер РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом говорится на сайте кабмина в четверг, 23 января.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Мишустин призвал членов нового кабмина активнее заниматься нацпроектами, а также напомнил, что каждый из них несет персональную ответственность за воплощение в жизнь национальных целей развития.

Известно, что главе аппарата Дмитрию Григоренко разрешено иметь 11 заместителей.

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Автор: Арсений Аскольский
#кабмин #мишустин

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