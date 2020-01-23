Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ

Премьер РФ Михаил Мишустин назначил Александра Грибова заместителем руководителя аппарата правительства. Об этом говорится на сайте кабмина в четверг, 23 января.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о составе нового кабинета министров. Мишустин призвал членов нового кабмина активнее заниматься нацпроектами, а также напомнил, что каждый из них несет персональную ответственность за воплощение в жизнь национальных целей развития.

Известно, что главе аппарата Дмитрию Григоренко разрешено иметь 11 заместителей.