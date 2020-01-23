Мировое сообщество должно потребовать от Сарраджа отпустить похищенных в Ливии россиян

Генерал-майор Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари рассказал, что бывший аэропорт Триполи «Митига», где содержатся заключенные российские социологи, стал базой для переброса в Ливию террористов и оружия. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Представитель ЛНА сообщил, что "Митига" используется так называемым Правительством национального согласия Ливии как военная база для переброса в страну союзнических турецких войск, наемных боевиков и оружия. По его словам, теперь объект стал полностью турецким и вход ливийцам туда воспрещен.

«Некоторые заключенные находятся рядом с комнатами, откуда ведется огонь. Таким образом, люди в камерах стали живыми щитами», — заявил аль-Мисмари.

Генерал-майор потребовал у руководства ООН переместить заключенных, чтобы не подвергать их жизнь опасности. Такого же мнения придерживается и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич: двое его коллег находятся в тюрьме «Митига» с мая.

Россияне были незаконно задержаны одной из структур ПНС и помещены под стражу. Малькевич напоминает, что в 45-м пункте итогового документа, принятого на международной конференции по Ливии в Берлине, прописано освобождение всех незаконно удерживаемых в Триполи пленников.