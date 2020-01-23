Аббас обсудит с Путиным политику Трампа на Ближнем Востоке

Глава Палестины Махмуд Аббас во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить ближневосточную «сделку века» президента США Дональда Трампа и поговорить об «аннексии палестинских земель».

«Хочу поприветствовать уважаемого господина Путина, президента Российской Федерации, моего личного друга, друга всего палестинского народа, который не упускает возможности, чтобы привлечь внимание международного сообщества к палестинскому вопросу и всячески оказывает нам разностороннюю поддержку. Мы к этому очень привыкли», — заявил Аббас, цитируют РИА Новости.

Он поблагодарил Путина за поддержку Палестины в политическом, культурном, экономическом смысле, а также отметил работу РФ в сфере безопасности и подчеркнул заинтересованность России делами арабского мира. «…Россия всегда присутствует в арабском мире и работает над решением его проблем», — заключил палестинский лидер.

Сегодня Путин посетил Вифлеем сразу после визита в Иерусалим, где встретился с премьер-министром и президентом страны, а также поучаствовал в мероприятиях, приуроченных к 75-летию освобождения узников Освенцима.