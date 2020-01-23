Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

 Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ

Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Мировое сообщество должно потребовать от Сарраджа отпустить похищенных в Ливии россиян

Мировое сообщество должно потребовать от Сарраджа отпустить похищенных в Ливии россиян

 Визит Путина в Израиль открыл России вид на Святую землю

Визит Путина в Израиль открыл России вид на Святую землю
Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

Зеленский не встретился с Путиным из-за отмены визита на израильский форум

 Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ

Александр Грибов стал замглавы аппарата правительства РФ
Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

Украинский трезубец удалили из пособия по экстремизму Великобритании

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

ЕС приостановил импорт курятины из Украины

Мировое сообщество должно потребовать от Сарраджа отпустить похищенных в Ливии россиян

Мировое сообщество должно потребовать от Сарраджа отпустить похищенных в Ливии россиян

 Визит Путина в Израиль открыл России вид на Святую землю

Визит Путина в Израиль открыл России вид на Святую землю
20:03   23 Января 2020
Россия

Аббас обсудит с Путиным политику Трампа на Ближнем Востоке

Аббас обсудит с Путиным политику Трампа на Ближнем Востоке

Глава Палестины Махмуд Аббас во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным намерен обсудить ближневосточную «сделку века» президента США Дональда Трампа и поговорить об «аннексии палестинских земель».

«Хочу поприветствовать уважаемого господина Путина, президента Российской Федерации, моего личного друга, друга всего палестинского народа, который не упускает возможности, чтобы привлечь внимание международного сообщества к палестинскому вопросу и всячески оказывает нам разностороннюю поддержку. Мы к этому очень привыкли», — заявил Аббас, цитируют РИА Новости.

Он поблагодарил Путина за поддержку Палестины в политическом, культурном, экономическом смысле, а также отметил работу РФ в сфере безопасности и подчеркнул заинтересованность России делами арабского мира. «…Россия всегда присутствует в арабском мире и работает над решением его проблем», — заключил палестинский лидер.

Сегодня Путин посетил Вифлеем сразу после визита в Иерусалим, где встретился с премьер-министром и президентом страны, а также поучаствовал в мероприятиях, приуроченных к 75-летию освобождения узников Освенцима.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...