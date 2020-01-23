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21:10   23 Января 2020
Весь мир

Активистка ФБК рассказала, как учебу Даши Навальной оплатили донатами россиян

Активистка ФБК рассказала, как учебу Даши Навальной оплатили донатами россиян

Экс-сотрудница блогера Алексея Навального Алена Нарвская на стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировала учебу Дарьи Навальной в Стэнфорде. Девушка опровергла рассказы блогера о «доступности» учебы за границей. 

19-летняя Нарвская уже успела поработать в разных молодежных движениях. Девушка была активисткой «Весны» и сотрудницей штаба Навального. Она призналась, что либеральные движения мало отличаются друг от друга — везде были раздоры и кумовство. Особенно Нарвскую разочаровал сам Навальный.

«Непонятно, на что он тратит деньги — вся эта история с биткоинами и прочим. Пока всех метелят дубинками, он непонятно где находится и отдыхает», — заявила экс-соратница Навального.

Девушка рассказала о ситуации, отложившей сильный отпечаток на нее: пока Нарвская работала без выходных, Навальный выкладывал фотографии из Таиланда.

Девушка также скептически отнеслась к «самостоятельному» поступлению дочери Навального в Стэнфорд. Она тоже пыталась поступить за границу после окончания школы в 2017 году. Девушка получила грант, но финансовый вопрос не позволил ей начать учебу. Выяснилось, что грант покрывает лишь 20% от требуемой суммы на обучение.

Таким образом, разговоры о выигранном Дарьей Навальной гранте ведутся лишь для отвода глаз, отмечает Nation News.

Активистка ФБК рассказала, как учебу Даши Навальной оплатили донатами россиян

Напомним, дочь Навального поступила в Стэнфорд в 2019 году. При этом сам блогер регулярно критиковал чиновников, чьи дети учатся за границей. Траты на обучение в Стэнфорде — около четырех миллионов рублей в год. Минимум пять тысяч долларов (около 300 тысяч рублей) необходимо иметь на личном счету.

Стипендия же полагается лишь студентам, чьи семьи зарабатывают менее 120 тысяч долларов в год. Официальные доходы Навального выше — в 2017 году они составили около 135 тысяч долларов

Позже Навальному пришлось признаться, что Стэнфорд — один из самых затратных пунктов в семейном бюджете. Он также раскрыл и источник ежемесячного дохода — работу в ЕСПЧ на британского олигарха Бориса Зимина.

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Автор: Арсений Аскольский
#навальный #донаты

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