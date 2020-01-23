Визит Путина в Израиль открыл России вид на Святую землю

Завершилась встреча российского лидера Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Визит был запланирован на 23 января ко Дню памяти жертв Холокоста. Политики обсудили две важные темы: передача Александровского подворья и дело израильтянки Наамы Иссахар, которую осудили в России на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков.

Передача подворья без публичных слушаний

В черте иерусалимского Старого города осталась частичка русской земли. Этот островок в нескольких десятках метров от места распятия Христа – Александровское подворье. Россия приобрела здание с «Судными вратами», открывающими вид на Голгофу еще полвека назад. Именно здесь, по преданию, Иисусу зачитали смертельный приговор.

Но более века святыня находится под бдительным контролем зарубежного Императорского православного палестинского общества. Его руководство позиционирует себя как наследник подворья. Первоначальное назначение «островок» сохранил: его отреставрировали и открыли для посетителей. И вот сегодня стало известно, что через два месяца подворье передадут России – во владение РПЦ. Только вот публичных слушаний, как оказалось, в Израиле не было, как, впрочем, и референдума. Поэтому мнения парламентариев Кнессета или министров услышать не удалось, что вызывает критику в обществе, говорит экс-депутат Кнессета от либеральной партии «Ха-Тнуа» Ксения Светлова.

«С точки зрения израильской общественности есть масса вопросов не сколько к России, а сколько к израильскому правительству. Его решению, потому что, как правило такие вопросы выносятся на обсуждение. <…> Израильтяне уже столкнулись с тем, что решение уже принято, уже все подписано и передано. В плане израильской прозрачности – здесь звучит не мало критики и заслуженной критики. Потому что, если много лет не было прогресса [в отношениях], то каким образом он вдруг был достигнут? И что позволило подписать эту сделку?», — задалась вопросами Светлова.

В Израиле о передаче подворья узнали буквально на днях. Но решение было принято намного раньше. По словам Светловой, еще три недели назад. А сегодня израильтян уже поставили перед фактом. Более того, не сообщали власти о передачи подворья России германскому Императорскому православному палестинскому обществу.

«Израиль — демократическая страна. Что Израиль принимает какие-то такие решения в спешке, не посвятив в курс дела парламент, соответствующие комиссии, что на уровне кабинета – это не обсуждалось, это достаточно необыкновенная и беспрецедентная ситуация», — отметила собеседница агентства.

При этом Светлова подчеркнула, никаких претензий к России нет. Это исключительно израильский фактор.

«Это не решающий фактор [в русско-израильских отношениях]: это было важно Москве, важно России – устранение фактора, который создавал некоторую напряженность [в отношениях]. Но в целом можно сказать, что отношения между странами вполне удовлетворительные. По многим вопросам есть соглашения. Есть развитие сотрудничества и мне кажется, что в этом ключе все будет продолжаться [несмотря на возможные территориальные вопросы]», — считает политик.

«Подарок» или взаимовыгодный обмен?

Небезосновательно можно предположить, что передача подворья была лишь частью выгодной для обеих сторон сделки. Дело в том, что во время визита в Израиль встретиться с Путиным удалось матери Наамы Иссахар. Девушку задержали в Шереметьево в апреле 2019 года. Иссахар летела из дели в Тель-Авив, но проверяющие нашли у нее запрещенные вещества. При этом, она настаивала, что наркотик ей подбросили. На родине Иссахар ждут уже почти год.

Владимир Путин после встречи с матерью Иссахар пообещал, «что все будет хорошо». Эти слова дали повод СМИ растиражировать информацию о том, что девушку точно освободят.

«Это можно назвать сделкой по освобождению… Однако какие еще есть компоненты? О них нам не известно. Я не думаю, что если бы не было намерений ее вернуть, то он [Путин] не стал бы говорить, что все хорошо. Мы не знаем, сколько времени это займет у президента, только у него есть право ее помиловать», — заключила Светлова.

Курс на сотрудничество

Кульминацией встречи Нетаньяху и Путина стало открытие стелы в центре Иерусалима. Монумент получил название «Свеча памяти» — он посвящен подвигу жителей блокадного Ленинграда. Появление памятника в Иерусалиме – новая ступень в отношениях России и Израиля, несмотря на личные интересы и индивидуальный политический курс, считает политолог Евгений Бень.

Не помешали и польские провокации во время выступления российского лидера. Бень уверен, что поляки хотели скомпрометировать Путина.

«Выступая сегодня Путин не поддался на польскую провокацию. [Поляки] объявили, что будут онлайн отслеживать выступление и вести полемику во время его выступления в Иерусалиме. Но вести полемику было не с чем. Путин уже все высказал по поводу Второй мировой войны и по части Польши. Они уже были наготове, но извлечь какой-то сиюминутной выгоды им сегодня не удалось», — говорит Бень.

В целом развитие российско-израильских отношений политолог оценивает, как положительные. Израиль всегда стремился следовать курсом на сближение с Россией.