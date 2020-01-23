Болгария не уведомила посольство об обвинениях против трех россиян

Посольство РФ в Софии пока не получало официального уведомления властей Болгарии о предъявленном троим россиянам обвинении в покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатической миссии в четверг, 23 января.

Ранее стало известно, что болгарская прокуратура обвиняет российских трех граждан России в покушении на убийство болгарского бизнесмена, его сына и партнера путем отравления неизвестным фосфорорганическим веществом св 2015 году. Россияне объявлены в международный розыск.